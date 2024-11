Bergwanderer (61) starb nach Sturz in Graben

Das relativ milde Herbstwetter wollte ein Ehepaar aus Altmünster am Samstag bei einer Bergwanderung auf den Sonnstein (OÖ) genießen. Allerdings endete der Ausflug in einer Tragödie. Der 61-jährige Mann stürzte beim Abstieg ins Tal in einen Graben. Er zog sich dabei so schwerwiegende Verletzungen zu, dass ihm Ärzte nicht mehr helfen konnten.