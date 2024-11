Mittels Straßensperre wurde ein Schlepper gestoppt

Auf seiner illegalen Tour war ein Schlepper bereits in Ungarn aufgefallen. Dort nahm die Polizei die Verfolgung auf, der Schleuser am Steuer eines voll besetzten Pkw stieg aufs Gas und raste am Grenzübergang St. Margarethen nicht rechts, sondern links an der Kontrollstation vorbei. Österreichische Beamte wurden hinzugezogen. Weit kam der Kriminelle auf rot-weiß-rotem Staatsgebiet jedoch nicht. Einen Kilometer nach dem Grenzposten hatte die Polizei eine Straßensperre errichtet. Der Schlepper wich in einen Acker aus und versuchte, querfeldein seiner Festnahme zu entkommen. Mitten im Gelände hielt er an, sprang aus dem Auto und lief davon. In einem nahen Wald tauchte der Täter unter. Trotz groß angelegter Suche konnte er nicht gefasst werden. Der mutmaßliche Komplize einer weit verzweigten Schleuserbande galt zu Beginn der Ermittlungen noch als flüchtig. Die geschleppten Flüchtlinge im Pkw wurden zur Registrierung in eine Betreuungsstelle gebracht.