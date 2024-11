Mit Tagebuch nach dem Koma zurück ins Leben

Viele haben falsche Erinnerungen

„Viele Patienten erzählen von Erinnerungen, die oft nicht der Wirklichkeit entsprechen. Sie können das Puzzle in ihrem Kopf nicht richtig zusammenstellen und sind damit konfrontiert, herauszufinden, was real ist und was Trugwahrnehmungen sind“, erzählt Diplomkrankenschwester Edith Moser, die das Konzept erstellte. Im Intensivtagebuch werden Veränderungen, Rückschläge und natürlich Verbesserungen der Situation des Patienten so genau wie möglich beschrieben, und zwar ohne medizinische Fachausdrücke.