Regen und Sturmböen: Temperatursturz im Osten

Gerade noch zweistellige Werte misst man am Montag am ehesten in Vorarlberg bis in die westliche Obersteiermark und in Oberkärnten. Hier können stellenweise sogar bis zu 18 Grad erreicht werden. Im Osten hingegen bleibt es weiterhin äußerst kühl, mit höchstens zwölf Grad. Denn teils heftige Sturmböen werden im Tagesverlauf erwartet.