Top-Klubs Graz 99ers, Salzburg und KAC verlieren!

Nach zuletzt sechs Niederlagen in sieben Spielen holten die Innsbrucker Haie in Klagenfurt gegen den KAC einen 4:1-Sieg. Yushiroh Hirano (32.) und Patrick Grasso (35.) sorgten im Mitteldrittel mit zwei Treffern zum 3:1 für die Vorentscheidung. Der KAC konnte auch vier Minuten Überzahl in der Schlussphase nicht nutzen und blieb bereits im sechsten Spiel in Serie im Powerplay erfolglos. Der Tabellenletzte Pioneers Vorarlberg verlor auswärts bei Olimpija Ljubljana mit 2:4.