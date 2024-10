„Ich bin Teil des Projekts, fühle mich da wohl!“

Ein Projekt, das auch auf einen Titel abzielt? Da gibt sich der Vorarlberger demütig, zeigt vor Serienmeister Paris SG oder auch Lille, das in der Champions League mit Real und Atlético gleich beide Madrider Spitzenteams schlug, viel Respekt. Bitter für Monaco, dass es zuletzt im Derby in Nizza ein 1:2, damit in Runde 9 die erste Pleite gab. „Unnötig, wir waren das bessere Team“, so Hütter, den wurmte, dass mit Vanderson wegen Tätlichkeit wieder einer seiner Spieler Rot kassierte. Das wurde intern klar angesprochen.