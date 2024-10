Unwetter-Katastrophe: Real-Partie abgesagt

Schweigeminute in allen Stadien

„Der spanische Fußball will mit diesen Verschiebungen seine Anteilnahme speziell mit den betroffenen Menschen und Familien zum Ausdruck bringen“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Verbands (RFEF). Wie schon in den am Mittwoch durchgeführten Cup-Partien werde auch in den am Wochenende ausgetragenen Partien eine Schweigeminute abgehalten.