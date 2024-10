Gewessler will die Lkw-Maut 2025 kräftig anheben

Maut für Lkw in Österreich am höchsten

Die Maut ist für Lkw in Österreich bereits so hoch wie in keinem anderen EU-Land, wie ein Beispiel zeigt: Mit 50 Euro kommt ein 40 Tonnen schwerer Lkw 106 Kilometer weit, nur in der Schweiz ist es noch teurer. In Polen kann man hingegen 572 Kilometer weit fahren, in Italien 334 Kilometer.