Turracher Höhe: So kam der Strom auf den Berg

Eisblöcke wurden in den frühen 50er-Jahren zum Kühlen der Lebensmittel verwendet, in einem Wasserkessel die Wäsche gekocht und ein mit Benzin und Petroleum betriebenes Aggregat produzierte für die ersten Unterkünfte auf der Turracher Höhe den Strom. So sah die Zeit ohne Elektrizität in dem beliebten Ski- und Wanderort aus.