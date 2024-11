LIVE ab 14.30 Uhr: Austria Klagenfurt gegen WAC

Erst der 20. Elfmeter brachte am Mittwoch in der Lavanttal Arena die Entscheidung. WAC-Tormann Nikolas Polster hielt da den Schuss von Jannik Robatsch, was zum Endergebnis von 9:8 im Elfmeterschießen für die Gastgeber führte. „Am Sonntag holen wir uns den nächsten Derbysieg in Klagenfurt“, kündigte Polster an. Sein Trainer freute sich nicht über die Überstunden, strich aber das Positive hervor. „Wenn man dann weiterkommt, wird das schon wieder Energie freisetzen für Sonntag“, sagte Dietmar Kühbauer.