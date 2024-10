Salzburgerin bangt um ihren entführten Bruder

Die Schwester des mutmaßlichen Opfers – eine in Salzburg lebende Österreicherin mit chinesischen Wurzeln – hatte sich verzweifelt an Anwalt Stefan Rieder gewandt: Weil sie um das Leben ihres Bruders fürchtet. Der Österreicher, der im deutschen Düsseldorf lebte, wird seit dem 18. Jänner vermisst. Der Verdacht: Er soll entführt und womöglich getötet worden sein. „Die Unsicherheit über den Verbleib des Bruders zehrt an ihr“, weiß Rieder.