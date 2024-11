Wasser ist unser wertvollstes Gut

In Österreich kommt das Trinkwasser aus dem Grundwasser – und ist noch nicht so knapp wie in anderen Ländern der Erde. Ein sorgsamer Umgang mit dem Wasserschatz ist aber auch bei uns eine gute Idee – und nutzt der Geldbörse. Mit ein paar Tricks lässt sich zu Hause einiges an Wasser sparen. Eine Wassersparamatur spart schnell einmal 70 Liter Wasser pro Dusche, zum Gießen von Pflanzen im Garten kann man gut gesammeltes Regenwasser nutzen und ein tropfender Wasserhahn ist schnell repariert.