Jeff Bezos verteidigt Verzicht auf Wahlempfehlung

Die „Washington Post“ hat einem Bericht zufolge jeden zehnten Abonnenten verloren, nachdem Besitzer Jeff Bezos die Zeitung auf eine Wahlempfehlung im Rennen ums Weiße Haus verzichten ließ. In rund drei Tagen hätten mehr als 250.000 Leser ihre Abos gekündigt, so der Rundfunksender NPR am Dienstag.