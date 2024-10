ÖFB-Cup: Sechs Bundesligisten im Duell, 20.30 Uhr

Rotation ist angesagt

Für Sturm wie auch Salzburg ergeben sich im Cup Möglichkeiten, inmitten der englischen Wochen zu rotieren. Vor allem für den Doublesieger geht es fordernd weiter. Am Samstag ist Rapid in Graz zu Gast, am kommenden Dienstag gastiert Sturm in der Champions League bei Borussia Dortmund. Salzburg spielt Samstag ebenfalls daheim gegen den GAK, ehe es in der Königsklasse am Mittwoch bei Feyenoord Rotterdam weitergeht.