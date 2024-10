Sozialstunden statt Haft

Dass sie sich bei den Mädchen bereits kurz nach der Tat entschuldigt haben, kommt ihnen am Ende der Verhandlung ebenso zugute. Richter Philipp Plattner lässt die Burschen gewähren und „verdonnert“ sie zur Leistung von 60 Sozialstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung. Trotz des wohlwollenden Ausgangs des Prozesses für die beiden mahnt der Staatsanwalt: „Wenn Sie glauben, dass das, was Sie getan haben, Jux und Tollerei war und der Gerichtstermin ein Witz, dann täuschen Sie sich jetzt gewaltig. Also machen Sie Ihre Sozialstunden ordentlich, sonst sehen wir uns hier wieder unter Androhung einer Haftstrafe!“