Stefan Raab mischt wieder beim Song Contest mit

ESC-Comeback nach mehr als 10 Jahren

Der ESC 2011 in Düsseldorf war vorerst der letzte, an dem der Moderator und Produzent führend mitwirkte. „Das Eurovision-Song-Contest-Finale 2011 in Deutschland war der absolute Höhepunkt meiner ESC-Karriere“, sagte Raab danach dem Branchendienst „kress report“. 2012 saß er noch einmal beim deutschen Vorentscheid in der Jury.