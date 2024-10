Anschlag auf Sammelstellen: Stimmzettel verbrannt

Laut Angaben der Behörden sind in Vancouver im Bundesstaat Washington und in der Großstadt Portland, die in Oregon liegt, binnen weniger Stunden zwei öffentliche Wahlurnen in Brand gesteckt worden. Die Feuerwehren fanden beim Eintreffen jeweils einen Brandsatz an den Sammelstellen, durch die die Wahlzettel Feuer gefangen hatten.