Curry verletzt! Warriors bangen um ihren Superstar

„Er sagte, es sei mild oder moderat. Er hat sich den Knöchel schon viele Male verstaucht, also glaubt er, dass es nicht so schlimm ist. Aber natürlich macht es uns Sorgen“, meinte Warriors-Coach Steve Kerr. Der 36-jährige Curry steht am Beginn seiner 16. NBA-Saison und hat an beiden Knöcheln immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Der zweifache MVP und Dreipunkte-Leader in der Allzeitbestenliste steuerte 18 Punkte, sechs Assists und vier Rebounds bei.