Marko sicher: „Man wollte ein Exempel statuieren“

Vor dem nächsten Grand Prix in Brasilien am Wochenende stimmte Marko ein Umstand positiv: „Wir verlieren derzeit in langsamen Kurven gegenüber der Konkurrenz deutlich. Mit Katar und Las Vegas haben wir aber zwei Strecken, wo es besser sein sollte.“ In der Konstrukteurswertung wurde der Austro-Rennstall von Ferrari überflügelt, die Scuderia liegt mit 537 Punkten nun auf Platz zwei hinter McLaren (566) und vor Red Bull Racing (512).