Red Bull: Flirt mit Alonso vor Perez-Vertrag

Der Mexikaner hatte Anfang Juni einen neuen Vertrag bei Red Bull unterschrieben, der bis Ende 2026 gültig sein soll. Sein Verbleib über dieses Jahr hinaus ist dennoch fraglich, der 34-Jährige steckt seit Monaten in einem Leistungstief und ist vor seinem Formel-1-Heimrennen nur Achter im WM-Klassement. Sein Teamkollege Max Verstappen führt die WM-Wertung an und steuert seinen vierten WM-Titel in Serie an.