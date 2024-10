Zeitgeschichte, die allen tief ins Herz geht

Großes Lob bei Präsentation in London

Der Terra-Film-Doku aus Österreich ist international große Aufmerksamkeit geschenkt worden. Mit Unterstützung der österreichischen Botschaft und des rot-weiß-roten Kulturinstituts mit Waltraud Dennhardt-Herzog in London verfilmte Blecha die Doku neu in englischer Sprache. Das Meisterwerk erntete jetzt bei der Präsentation in Großbritannien grenzenlose Anerkennung. Beeindruckt zeigte sich ebenso David Joseph, der schon in der ursprünglichen Doku so wie Autor und Initiator Dan Saad eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Die Mutter des späteren britischen Kronanwalts hatte es einst von Lackenbach über Wien in einem Kindertransport nach London geschafft, um dem Gräuel zu entgehen: „Die Doku ist ein unschätzbarer Beitrag für die Erinnerungsarbeit.“