Notfall in U-Bahn: Verkehrschaos am Karlsplatz

Während der Stoßzeiten im Wiener Berufsverkehr ereignete sich am Freitagabend ein folgenschwerer Notfall in der U-Bahn-Linie U4 am Karlsplatz. Laut Rettungssprecherin Corinna Had erlitt der Mann einen Herzkreislaufstillstand. Trotz der Reanimationsversuche verstarb der Mann noch an Ort und Stelle.