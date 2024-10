Neue Spitzenärzte ermöglichen komplexe Eingriffe

„Wer Spitzenmedizin in Wohnortnähe anbieten möchte, braucht hochkarätiges Personal. Mit den Professoren Kornprat und Pichler haben wir gleich zwei Koryphäen auf ihren Gebieten nach Oberwart geholt. In der chirurgischen Abteilung werden in Zukunft Operationen mit höherer Komplexität möglich sein und in der Onkologie heben wir die Versorgungs- und Behandlungsqualität ebenfalls auf ein neues Niveau“, so Landeshauptmann Aufsichtsratsvorsitzender Hans Peter Doskozil.