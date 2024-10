Forscher testen mRNA-Impfstoff gegen Noroviren

Die ersten beiden Phasen der Studie waren laut Patrick Moore, Studienleiter in Großbritannien, sehr vielversprechend. Die bisherigen Verabreichungen des experimentellen Impfstoffs, der so wie auch viele Corona-Vakzine auf der neuen mRNA-Technologie basiert, hätten „sehr starke Immunreaktionen“ gezeigt, so Moore gegenüber Medien. Nun wolle man die direkte Wirkung auf die drei am weitesten verbreiteten Norovirus-Stämme untersuchen.