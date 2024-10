Bank in Innsbruck überfallen: Täter auf der Flucht

Der neunte Überfall in Tirol

In Tirol, und dabei vor allem in Innsbruck, hatten sich innerhalb eines Jahres bereits acht Banküberfälle ereignet. Mehrere Täter konnten mittlerweile festgenommen werden. So wurde ein Anfang Juli nach einem Banküberfall in Innsbruck festgenommenes Duo laut Staatsanwaltschaft auch verdächtigt, für zwei weitere Überfälle im März und April auf Bankfilialen der Landeshauptstadt verantwortlich gewesen zu sein. Das LKA untersuchte zudem Zusammenhänge zu Überfällen in Kufstein im heurigen Jänner sowie November des Vorjahres.