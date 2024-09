Räuber überfällt bargeldlose Bank in Innsbruck

Ganze Serie von Banküberfällen in Tirol

In Tirol hatten sich in den vergangenen Monaten mehrere Banküberfälle ereignet, nach denen es auch zu Festnahmen kam. Exakt vor einer Woche, am 27. August, hatte ein zunächst unbekannter Täter die Raiffeisen-Filiale in Mieders im Stubaital überfallen. Tags darauf klickten bei einem slowakischen Tatverdächtigen (42) die Handschellen. Er zeigte sich geständig.