„Burgenland ist in vielen Bereichen Vorreiter“

Mindestlohn und neue Wege bei der Pflege

Ein zentrales Projekt war laut Doskozil der Mindestlohn, der nun bei 2270 Euro netto liegt. „Das trägt dazu bei, dass man sein Leben förderfrei gestalten kann“, meinte der Landeschef. Ebenso verwies er auf den Pflegebereich mit der Anstellung von pflegenden Angehörigen und der Neustrukturierung mit landesweit 71 Stützpunkten. Noch vor der Wahl will Doskozil die Gemeinnützigkeit der Betreiber gesetzlich verankern, um zu verhindern, dass öffentliche Gelder in die Dividende privater Unternehmen fließen. „Für die Zukunft kann ich mir auch ,Pflegestützpunkte light‘ vorstellen, bei denen sich zwei bis drei Personen eine 24-Stunden-Pflegekraft teilen“, so der Landeschef. Beim Thema Gesundheit hob Doskozil die Investitionen in Spitäler und Ärztegehälter hervor, bei der Bildung verwies er auf den Gratis- sowie den Ganzjahreskindergarten.