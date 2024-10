Anna Kendrick war 7 Jahre in toxischer Beziehung

Sieben Jahre lang sei sie in dieser toxischen Beziehung gewesen, erklärte Kendrick im „Call Her Daddy“-Interview. Denn lange Zeit habe sie die Wahrheit gar nicht sehen wollen. „Ich habe all die Artikel gelesen und dachte: ,Das sieht nicht so aus ... ein bisschen sieht es so aus, wie sie es beschreiben, aber nicht ganz.’“