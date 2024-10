Liam Neeson hat mit 72 mit Romanzen abgeschlossen

Ausschlafen und lesen

Auch ohne Frau an seiner Seite wird es Neeson nicht langweilig. Er ist in Hollywood noch immer sehr gefragt und sieht das nicht als selbstverständlich an. „Ich habe unglaubliches Glück und bin mir dessen immer bewusst. Selbst nach einem schlechten Tag am Filmset kneife ich mich immer und sage zu mir: ,Komm Alter, du hast echt nichts, worüber du dich beschweren könntest‘.“ Neeson hat so viele Filmanfragen, dass er sich nach eigener Aussage zwingen muss, zwischen all seinen Drehs eine zweimonatige Pause einzulegen. Sein idealer Tagesablauf dann: „Ich schlafe aus und lese Bücher meiner Lieblingsautorin Patricia Cornwell. Ich bin eine echte Leseratte!“