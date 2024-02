Liam Neeson in „Nackte Kanone“-Neuauflage dabei

Mehr als 30 Jahre nach dem dritten und bisher letzten Teil der „Nackte Kanone“-Reihe soll die Neuauflage des Klamauks nächstes Jahr in die Kinos kommen. Das Filmstudio Paramount Pictures kündigte den Film mit Liam Neeson in der Hauptrolle am Mittwoch für Juli 2025 an, wie etwa „Variety“ berichtet.