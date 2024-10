Multiple Krisen: Frauenarmut im Land explodiert

Bekomme keine Kinder mit einem Idioten und kümmer dich selbst um deine Altersvorsorge, das dürften wohl die besten Ratschläge an junge Frauen unserer Zeit sein. Sieht man sich nämlich die aktuellen Zahlen der Statistik Austria an, so fällt besonders die hohe Zahl an alleinerziehenden Müttern auf, die mittlerweile Schwierigkeiten haben, mit dem Haushaltseinkommen überhaupt auszukommen.