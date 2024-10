Autist stach in Wien auf Fremden ein: Notwehr!

Keine leichte Aufgabe für die Geschworenen am Mittwoch im Wiener Landl. Vor ihnen sitzt ein 22-Jähriger, der an einer Autismus-Störung leidet. Ihm wird versuchter Mord an einem ihm fremden Mann am 21. Mai in der Donaustadt vorgeworfen. Michael (Name geändert) war wie immer auf dem Weg zum Bus, als das spätere Opfer am Gehsteig direkt auf ihn zukam. Weil er nicht auswich, sondern stehenblieb, soll der Mann geschimpft haben: „Heast, kannst du ned ausweichen?“