Tiefer Fall: Rudy Giuliani verkauft jetzt Kaffee

In einem Video preist er seinen Java-Saft als „ausgeglichen im Geschmack“ an, der in den Versionen „Stark“, „Entkoffeiniert“ und „Morning“ kommt. Wer 29,99 Dollar für 800 Gramm von Rudys Bio-Kaffee kauft, der bekommt „die besten Bohnen, die man sich vorstellen kann“. 100 Prozent Arabica-Bohnen, die selbstverständlich in den USA geröstet wurden.