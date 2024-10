Hallenbadsanierung startet noch im heurigen Jahr

In der Causa rund um das seit vier Jahren wegen Einsturzgefahr gesperrte Hallenbad in Neusiedl am See zeichnet sich eine Lösung ab. Eigentlich hätten die Baumaschinen bereits anrollen sollen. Dementsprechende Pläne des Landes, welche den Bau eines Hotels, eines Restaurants und einer neuen Schwimmhalle mit 25-Meter-Bahnen umfassten, wurden 2022 präsentiert. Die Teuerung und die schwierige Ausgangslage mit dem Denkmalschutz verzögerten das Projekt jedoch.