Künstler greift zum Skalpell statt zum Pinsel

„Ich sehe das, was andere nicht sehen und deshalb hundertmal daran vorbeirennen.“ So beschreibt Anton Thurnberger seinen Blick auf die Natur, der die Basis für seine künstlerische Arbeit ist. Botanische Schleifbilder gestaltet der 71-Jährige aus St. Georgen bei Grieskirchen, der diese Leidenschaft erst vor zwölf Jahren entdeckt hat. Ein Tischlermeister ist er, war außerdem 25 Jahre in der Innenarchitektur selbstständig: „Dann wollte ich etwas ganz Neues machen“, erzählt er.