Georgina Stumpf erwartet ein Baby mit Sido!

„Here we go ...“

Sido und Georgina sollen seit Ende 2022 ein Paar sein. Seine Ex-Frau Charlotte Würdig, mit der Sido zwei seiner bisherigen vier Kinder hat, gratulierte der werdenden Mutter mit liebevollen Worten und schrieb zu deren Posting: „Here we go … Freuen uns auf das Kleine.“ Georgina antwortete: „Liebe euch.“