Weniger Stromverbrauch führte letztlich zu Mahnung

Teilbeträge von 106 Euro überwies Franz L. monatlich an seinen Stromanbieter. Das wollte er mit Inbetriebnahme seiner Sonnenstrom-Anlage, für die er auch einen Speicher hat, ändern. „Zuerst beharrte man auf die Vorauszahlung. Diese stammt aber aus der Zeit, in der ich noch nicht selbst Strom produziert habe“, so der Steirer.