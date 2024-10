Lebensmittelverschwendung: Wieviel werfen Sie weg?

Im Durchschnitt isst eine Person in Österreich 51 Kilo Brot und Gebäck im Jahr – also rund ein Kilo pro Woche. Gekauft wird aber viel mehr. Mehr als elf Kilo Brot werden pro Haushalt jährlich entsorgt, das macht insgesamt 7300 Tonnen. In der „Krone“-Community wurde in den letzten Tagen viel über den individuellen Umgang mit Lebensmitteln gesprochen. „Es ist einfach eine Lebenseinstellung, Respekt vor dem täglichen Brot zu haben.“ meint User Gscheiterl48, dem es grundsätzlich widerstrebt, irgendwelche Lebensmittel wegzuwerfen.