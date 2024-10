Mit Ursula in Bummellaune und Feierstimmung

Bunte Angebotspalette

Auf dem Ursulamarkt findet man alles, was man braucht, und alles, was man nie gesucht hat: Spezialputzfetzen werden neben Winkelschleifern angeboten, Dekoration aus Schwemmholz neben Hundehalsbändern in Leuchtfarben, Kärntner Speck neben afrikanischem Harissa-Gewürz, Allerheiligengestecke neben Gemüsehobel, Bundesheersocken neben Pullis mit glitzernden Einhörnern. Gut 250 Fieranten bieten ihre Waren an.