Passanten in Wien von Teenie mit Messer bedroht

Der Vorfall hatte sich am Freitag gegen 18.15 Uhr am Universitätsring abgespielt. Gleich mehrere Passanten wurden von dem wildgewordenen Teenie mit der Waffe bedroht – ein Notruf wurde abgesetzt. Rasch konnten die alarmierten Einsatzkräfte eine auffällige Person in dem Bereich anhalten. Der Verdächtige soll sich daraufhin zu den Polizisten gedreht und eine Waffe aus seiner Bauchtasche gezückt haben.