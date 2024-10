Hamas bestätigt Tod ihres Anführers Sinwar

Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat am Freitag den Tod ihres Anführers Yayha Sinwar bestätigt. Israelische Soldaten hatten den Strategen des Massakers vom 7. Oktober 2023 am Mittwoch in Rafah im Gazastreifen getötet. Dort gingen die Kämpfe unterdessen unvermindert weiter.