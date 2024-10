Aus Rache: Frau steckt Pkw ihres Freundes in Brand

Wie schmerzhaft eine Trennung sein kann, zeigt das Handeln einer 43-Jährigen aus dem Mölltal. Die Oberkärntnerin kaufte Sonntagabend zehn Liter Benzin an einer Tankstelle in Winklern. Dann fuhr sie mit dem Wagen seines Ex-Freundes in die Gemeinde Kolbnitz, stellte neben einer Gemeindestraße das Auto ab, ließ den Motor aber laufen und verschüttete im Inneren des Wagens Benzin. Dann warf sie ein brennendes Taschentuch hinein und ergriff die Flucht.