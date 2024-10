Warum Kate Cassidy Liam Payne allein zurückließ

„Ich war so bereit zu gehen“

Cassidy, die seit 2022 an Paynes Seite war, gab offen zu, dass die Reise länger dauerte als geplant und sie sich nach zwei Wochen in Argentinien erschöpft fühlte. Ursprünglich hatte das Paar nur fünf Tage in Südamerika verbringen wollen, um unter anderem ein Konzert von Paynes ehemaligem Bandkollegen Niall Horan zu besuchen.