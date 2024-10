Sex-Puppen-Firma will Olympia-Star als Vorlage

Wie das Magazin „TMZ Sports“ online berichtet, fragte eine Sexpuppen-Firma bei Alonso für eine lebensechte Nachbildung ihrer Füße an. „Wir würden Ihnen gerne die Möglichkeit bieten, Ihre Füße in ein lebensechtes, hochwertiges Material zu gießen, das wir dann Ihren Fans zum Kauf anbieten würden“, heißt es im Angebot der Sex-Firma, das dem Magazin vorliegen soll. Nimmt die 20-jährige Delfin-Schwimmerin aus Südamerika an, soll sie zwanzig Prozent des Umsatzes bekommen.