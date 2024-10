Seifedin Chabbi weiß, dass es in Ried knistert

Sand im Getriebe

Bei Gegner Ried ist nach zwei Niederlagen in Serie und neun Gegentreffern in den letzten drei Runden – zuvor hielt man sechs Spiele lang hinten die Null – ordentlich Sand in Getriebe. „Sie werden sicher nicht mit jener Lockerheit aufspielen, wie sie es noch vor ein paar Wochen getan haben. Aber sie haben enorme Qualität“, stellt sich Chabbi auf einen harten Kampf ein. Aber auch für Lustenau beginnen mit vier „Heimspielen“ in Serie – zählt man das Derby gegen Bregenz dazu – die Wochen der Wahrheit. Noch wartet die Mannschaft zu Hause auf den ersten Dreier. Ob‘s heute so weit ist? Trainer Martin Brenner: „Ich kann nur die Leistung beeinflussen, nicht das Resultat.“