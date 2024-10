„Schwelle des Erträglichen längst überschritten“

KPÖ kritisiert Telfer Vize-BM

Indes legt die KPÖ in Sachen Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zur Causa Bausperre in Amras nach. Der verantwortliche Jurist sei nämlich der Telfer Vizebürgermeister Johannes Augustin (Neos): „Johannes Augustin hat im Auftrag der Kanzlei AWZ das Drohschreiben gegen die Mitglieder des Gemeinderats verfasst. Als Vizebürgermeister von Telfs sollte er mehr Respekt vor der Demokratie haben. So ein Verhalten ist höchst problematisch“, meint Klubobfrau Pia Tomedi (KPÖ).