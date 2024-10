„Wenn dir die Immo-Lobby mit einer Klage droht“

So hieß es in einer Aussendung: „140 Wohnungen sollen auf dem Acker zwischen Südring und Gerhard-Hauptmann-Straße im Stadtteil Amras gebaut werden. Am Donnerstag wird im Gemeinderat über eine Bausperre abgestimmt, mit der ein öffentlicher Mehrwert durch das Großprojekt nachverhandelt werden soll. Die Investoren UBM und Pema haben deshalb am Dienstag eine E-Mail an alle Gemeinderäte gesendet, inklusive einer Klagsdrohung, sollten die Gemeinderäte für die Bausperre stimmen.“