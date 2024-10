Leistbares Wohnen bleibt Dauerbrenner in Innsbruck

Das Wohnproblem in Innsbruck spitzt sich weiter zu, kein Wunder also, dass es bereits das dritte Mal – bei drei Gemeinderatssitzungen in dieser Periode – Thema der Aktuellen Stunde ist. Dabei gibt es durchaus Lob für die neuen Stadtwohnung-Richtlinien, aber auch Kritik. Heftige Kritik auch für das Not-Zelt für wohnungslose Menschen. Die Abfuhr des Landes bezüglich des Wohnungsnotstandes akzeptiert die Stadt nicht.