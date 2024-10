„Wüsten“-Schiri erzählt von Ronaldo-Zwischenfall

In der Halbzeitpause sah sich der Unparteiische die strittige Szene nochmal an und zeigte sie schließlich auch Ronaldo. Dann stellte er den Portugiesen zur Rede. „Du bist ein großartiger Spieler, aber was du in der Halbzeit gesagt hast, ist nicht richtig. Ich respektiere dich sehr, aber wir sind hier, um unsere Arbeit zu machen, genau wie du“, betonte Martinez. Ronaldo zeigte Einsicht und entgegnete: „Ja, du hast recht, das war nicht die richtige Art, mich auszudrücken. Ich entschuldige mich dafür.“ So kam es schließlich doch noch während der Partie zur Versöhnung.