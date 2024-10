Ex-Real-Profi erhielt Wut-Nachricht von Ronaldo

Ronaldo-Nachricht: „Du hast mich nicht respektiert“

„Er hat in der Nachricht gesagt: ‘Du hast mich nicht respektiert. Das musst du nicht noch mal machen. Du hast nur 150 Tore geschossen, nur vier Titel gewonnen‘“, erzählte Cassano, der auch verriet, was er dem Portugiesen geantwortet hat: „Lieber Cristiano Ronaldo, hör mir zu: Weißt du, was das Problem ist? Ich habe dich nicht respektiert, weil ich dich als Spieler nicht mag.“